Москва, 10 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Прогнозы о падении системы евро, тем более из-за санкций в отношении РФ, в настоящее время выглядят несерьезно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев, комментируя соответствующие предположения.

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«Высокая зависимость отдельных стран ЕС от импорта энергоносителей из России, равно как и заморозка резервов российского регулятора, выраженных в евро, не могут создать угрозы для жизнеспособности всей системы евро, — сказал экономист. — Да, какие-то риски присутствуют, в том числе и для европейских банков. Но ЕС намерен их поступательно минимизировать, сокращая свою энергозависимость от России».

Как полагает Фиапшев, нынешняя ситуация в еврозоне выглядит значительно более устойчивой, чем прежде.

«Например, в период пандемии и ранее, когда ЕС покидали отдельные страны и ставился вопрос об исключении из еврозоны других государств, оказывавшихся в кризисном положении», — пояснил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ЕС может попасть в «ловушку ажиотажа», которая обернется ростом инфляции.