Ванкувер, Канада, 10 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Nhl.com «Ванкувер Кэнакс»

В составе «Ванкувера» шайбы забросили защитник Трэвис Хэмоник и нападающие Брок Бёзер, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерссон и Бо Хорват.

В составе «Монреаля» отличились форварды Арттури Лехконен, оформивший дубль, и Рем Питлик.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 64 очка. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 37 очками.

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