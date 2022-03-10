Ульяновск, 10 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области в апреле начнутся осмотры благоустроенных ранее дворов в части соответствие нормативным требованиям. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство парка

Комиссионные проверки начнутся 18 апреля. Поясняется, что их цель — своевременное выявление нарушений и их устранение в ходе работ по благоустройству. Будут осматриваться как благоустроенные в ранее объекты, так и запланированные на 2022 год. Власти поясняют, что это позволит повысить ответственность подрядчиков за качество работы.

Всего планируется оценить более 600 дворов и общественных пространств на их соответствие нормативам. Ожидается, что эта работа будет завершена к 18 ноября.

Уточняется, что в состав выездных комиссий войдут сотрудники органов власти, архитекторы, разработчики проектов благоустройства, общественники, члены советов многоквартирных домов, а также «неравнодушные жители».

Напомним, в Ульяновской области в 2022 году на благоустройство 90 дворов и 18 общественных пространств предусмотрено почти 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске в Центр управления городом поступило более 58 тыс. обращений и жалоб от граждан. В ЦУР отмечают, что чаще всего жители жаловались на качество коммунальных услуг, содержание домов и очистку территорий.