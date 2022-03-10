Кабул, , 10:17 — REGNUM Делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана вылетела в Турцию. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Исполняющий обязанности главы МИД Амир Хан Моттаки возглавил делегацию для участия во встрече в Анталье.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Абдул Каххар Балхи заявил, что Моттаки прибыл в Турцию по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Планируется, что Моттаки проведёт переговоры по Афганистану с представителями ряда стран.

Саммит в Анталье под названием «Переосмысление дипломатии» запланирован на 11 марта и продлится три дня.