Бакчарский район, Томская область, 10 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. На территории Бакчарского района Томской области введён особый противопожарный режим после гибели двух человек при пожаре в селе Большая Галка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, особый режим будет действовать с 9 по 16 марта.

СУ СКР по Томской области Пожар в Томской области

Всего с начала года в районе зарегистрировано 14 пожаров, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года, в результате чего погибли три человека.

«На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности для граждан, руководителей и сотрудников организаций всех форм собственности», — отметили в ведомстве.

Сельским главам рекомендовано провести среди жителей разъяснительную работу по предупреждению пожаров. Будут также проведены рейды по домам неблагополучных и многодетных семей, а также социально незащищённых граждан.