Кабул, 10 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Муниципалитет Кабула объявил, что забой скота мясниками на обочинах является нарушением городских правил. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Крупный рогатый скот

В ведомстве подчеркнули, что граждане, особенно мясники, не должны забивать скот на обочинах, тротуарах и в общественных местах.

Муниципалитет заявил, что нарушители штрафоваться и понесут наказание в соответствии с законом. В ведомстве добавили, что скотобойни были выявлены в разных частях Кабула.

При прежнем правительстве мясникам также было приказано не забивать скот на обочинах, но на этому приказу почти не следовали.