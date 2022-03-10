Москва, , 10:13 — REGNUM Видеокадры, на которых запечатлено уничтожение российскими вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов и бронированной техники на Украине в ходе военной спецоперации ВС РФ по защите Донбасса, обнародовало 10 марта Минобороны России.

Вертолет Ка-52 Vitaly V. Kuzmin

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На записи видно, как вертолет Ми-28Н ведет огонь из пушки калибром 30 мм по позициям украинских военных, а затем запускает неуправляемые реактивные снаряды.

Также в ролике показывается работа ударного вертолета Ка-52, который оснащён управляемыми ракетами «Вихрь». Винтокрылая машина взлетает и уходит на цель, после чего с экрана оператора показан запуск управляемой ракеты по украинской технике.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в удерживаемом украинскими нацбатами Мариуполе находится не менее 400 тыс. мирных жителей.