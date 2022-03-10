Нальчик, , 10:13 — REGNUM Ликвидация ветхого жилья в Кабардино-Балкарии идет активными темпами. Программа первого этапа расселения жильцов аварийных домов завершена республикой почти на два года раньше срока. Об этом сообщил глава субъекта РФ Казбек Коков по итогам состоявшегося 9 марта «муниципального часа» с участием членов правительства.

Ветхий дом в Ярославле

В ходе реализации программы получили новое жилье более тысячи жителей Кабардино-Балкарии. В настоящее время планируется в рамках нового этапа переселить в новостройки свыше 1800 человек.

«Расселили 62 аварийных дома общей площадью свыше 17 тыс. кв. м. Жильем обеспечили 1034 жильца этих домов. Подготовили новую программу сокращения жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года. Расселим 19 многоквартирных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в которых проживают 1861 человек», — сообщил Коков на своей странице в соцсети Instagram.

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