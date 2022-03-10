Уфа, 10 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Проверка после сообщений СМИ о высадке школьника из автобуса организована в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Rostov-gorod.ru Автобус

По предварительной информации, 9 марта кондуктор автобуса № 101, который принадлежит ГУП «Башавтотранс», пыталась высадить из общественного транспорта ребенка, у которого возникли технические проблемы в работе программы для оплаты проезда. Мальчик остался в автобусе только благодаря вмешательству другого пассажира.

В настоящее время сотрудники прокуратуры Ленинского района г. Уфы проводят проверку, в ходе которой они дадут оценку действиям сотрудников компании-перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.