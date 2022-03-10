Москва, , 10:12 — REGNUM ЦБ РФ принял правильное решение, ограничив выдачу валютных средств с банковских счетов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.

Банковский сейф Корзун Андрей (Kor!An)

«В условиях беспрецедентного санкционного давления, в том числе на банковский сектор, Банк России предпринял правильные шаги по упорядочению выдачи валютных средств со счетов граждан, — сказала Мешкова. — По информации Банка России, основная доля валютных вкладов приходится на счета до 10 тысяч долларов, соответственно, почти 90% вкладов могут быть при желании сняты».

Как полагает Мешкова, негативного последствия для банковской системы РФ данная мера иметь не будет.

«Те, у кого есть депозиты в банках, будут искать иные инструменты для сохранения средств в условиях инфляционного давления на рубль. Ряд мер для этого уже принимается. Так, отменен НДС по операциям населения с золотом, банки разрабатывают депозитные продукты в валютах, операции с которыми имеют перспективу в текущей ситуации, существенно выросли проценты по вкладам в рублях в условиях ожидания отмены подоходного налога с процентов по вкладам свыше миллиона рублей», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение Банка России по ограничению выдачи средств с валютных вкладов назвали ожидаемой мерой.

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