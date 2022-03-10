Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Студенты очной формы обучения Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета (СПбГПМУ) 10 марта вернулись за парты. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе медвуза.

Студенты медвуза Пресс-служба СПбГПМУ

Напомним, с 1 февраля студенты СПбГПМУ досрочно вышли на практику в медицинские учреждения Санкт-Петербурга и других регионов России, чтобы помочь справиться с эпидемическим подъемом по коронавирусной инфекции.

«Будущие медики пришли на помощь коллегам во время роста заболеваемости COVID-19», — пояснили в вузе.