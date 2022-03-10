Чита, , 10:10 — REGNUM Согласно распоряжению губернатора региона Александра Осипова, поручено освободить от замещаемой должности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Ватагина в связи с несоблюдением ограничений и невыполнением обязательств, установленных пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе». Об этом 10 марта сообщает пресс-служба правительства региона. Подробности не раскрываются.

Исполняющий обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Сергей Кривощёков Правительство Забайкалья

Исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья назначен Сергей Кривощёков. К своим обязанностям он приступить с 11 марта и будет руководить до назначения нового главы ведомства.

О Сергее Кривощёкове известно, что он возглавлял отдел дорожного хозяйства региона в министерстве территориального развития Забайкалья, а с 14 августа 2019 года работал заместителем министра строительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года новым заместителем министра культуры Забайкальского края стала Алёна Ячмёнева.

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