Красноярск, 10 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Власти Красноярского края выражают соболезнования родным и близким бывшего начальника УВД региона, генерал-лейтенанта милиции в отставке Бориса Петрунина. Как сообщили ИА REGNUM 10 марта в краевом правительстве, он скончался на 76-м году жизни.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Борис Петрунин — уроженец Красноярского края. Он начинал службу с должности инспектора уголовного розыска. Прошёл путь до главы краевого управления внутренних дел (УВД). Работал на этом посту с 1992-го по 1999 год. Внёс большой личный вклад в развитие региона.

«Мы сохраним благодарную память о Борисе Викторовиче Петрунине и его заслугах перед Красноярским краем», — говорится в сообщении региональных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области ушёл из жизни главный внештатный онколог Владимир Зуев.

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