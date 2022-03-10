Донецк, , 10:09 — REGNUM В удерживаемом нацбатами Мариуполе находится не менее 400 тыс. мирных жителей, сообщил 10 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«По моим подсчётам, это минимум 400 тысяч, минимум. Это в Мариуполе», — сказал Басурин.

По его словам, в республике найдут средства и способы разместить такой поток беженцев. Он напомнил, что в 40 километрах находится граница РФ и эвакуационный лагерь.

«Если будет такой грандиозный наплыв, обратимся к РФ, я думаю, они нам обязательно помогут и все люди которые захотят уйти в РФ, смогут спокойно это сделать», — уверен Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, у национальных батальонов в осаждённом Мариуполе есть только два варианта — сдаться или умереть, заявил Басурин.