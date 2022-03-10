Каннаполис, США, , 10:07 — REGNUM Датский гонщик Кевин Магнуссен заменит российского пилота Никиту Мазепина в команде «Формулы-1» «Хаас». Об этом 10 марта сообщает пресс-служба команды.

Формула 1

29-летний Магнуссен возобновит работу в «Хаасе» на тестовых заездах в Бахрейне, которые пройдут 10−12 марта.

Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. Также он представлял «Макларен» и «Рено». Его лучшим результатом было второе место на Гран-при Австралии в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта «Хаас» расторг контракт с Мазепиным. Позже гонщик заявил, что не вернётся в команду, даже если будет такая возможность в будущем.

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