Рыбинск, Ярославская область, 10 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который вытащил утонувший на Рыбинском водохранилище снегоход. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

(сс) TREKANDCO Снегоход

Как сообщили в ярославской полиции, ранее к ним обратился собственник, который на снегоходе провалился под лёд на Рыбинском водохранилище. Машину он оставил на месте происшествия. Спустя время владелец вернулся на место, но снегохода уже не было. При дальнейшем расследовании правоохранители нашли подозреваемого — 43-летнего жителя Рыбинского района.

«Мужчина дал признательные показания и пояснил, что случайно обнаружил утонувший снегоход, попросил друга помочь поднять транспортное средство и отбуксировать к своему дому, так как об этом якобы попросил его знакомый», — рассказали в пресс-службе управление МВД России по Ярославской области.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сам снегоход изъят, расследование продолжается.

Согласно закону, нашедший ценную вещь обязан обратиться в полицию или органы местной власти для поисков владельца.