Дамаск, , 10:17 — REGNUM Акция в поддержку российской спецоперации на Украине прошла в студенческом городке Университета Дамаска. Об этом сообщает 10 марта ТАСС.

Дамаск. Сирия The Agência Brasil

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В акции приняли участие студенты, профессора и преподаватели, представители общественных организаций, политических партий, творческой интеллигенции. Участники выстроились в виде буквы Z на территории студенческого городка, выражая солидарность с российскими военными.

Преподаватель вуза Тарик Аббас заявил, что пришёл выразить поддержку России, которая борется с нацистами, от лица сирийских студентов и сирийского народа. Представитель правящей сирийской партии «Баас» Халед Хальбуни напомнил, что Россия поддержала Сирию «в самые сложные дни», теперь сирийский народ поддерживает народ России.

Университет Дамаска был основан в 1923 году после слияния двух других вузов. Среди его выпускников — президент Сирии Башар Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, акция в поддержку спецоперации российских Вооружённых сил на Украине прошла ранее в столице Черногории Подгорице. Местные жители собрались на площади перед зданием парламента страны.

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