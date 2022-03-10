Пермь, 10 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Перми планируют построить спорткомплекс «Факел» с двумя крытыми ледовыми аренами. Проект получил статус приоритетного. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Permkrai.ru Проект спорткомплекса

Объект возведут по ул. Островского, 68. Под единой крышей разместятся две ледовые арены. В спорткомплексе могут проводить соревнования по хоккею и фигурному катанию. Площадь объекта составит 2,8 тыс. квадратных метров. Кроме этого, будет построен открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, который расширит границы уже существующего многофункционального комплекса «Ледовый». В строительство объектов инвестируют 355 млн рублей.

Предполагается, что крытый ледовый комплекс появится в Перми в конце 2024 года, а открытый комплекс начнет работать во II квартале 2026 года.