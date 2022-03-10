Киев, , 10:03 — REGNUM Как считает депутат украинской Верховной рады Илья Кива, начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь!» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также причастен к убийству первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Он написал об этом 10 марта в своем телеграм-канале.

Илья Кива Zagittya.com.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как напомнил Кива, бывший сотрудник полтавского УБОПа Поклад перешел на работу в Службу безопасности Украины (СБУ), где дослужился до начальника пятого управления Департамента контрразведки, который ныне возглавил.

«Будучи в СБУ был причастен к гибели «главы республики» Александра Захарченко», — отметил в своем сообщении депутат Рады.

Также он добавил, что Владимир Зеленский сознательно поставил Поклада для осуществления «террора и убийств в Украине, чтобы уничтожить у людей волю к борьбе и свободе».

«Поклад планировал убийство Виктора Медведчука лидера ОПЗЖ, после провала, организовал похищение, начальника безопасности, Мартынова Андрея, судьба которого на сегодняшний день не известна. Поклад, входит в группу — Юрия Бойко, недавно совершившего захват руководства партии ОПЗЖ», — заключил в своем сообщении Кива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посёлки Донецкий и Голубовское в Луганской Народной Республике были обесточены в результате обстрелов ВСУ.