Появился прогноз о том, какие потрясения вскоре ждут экономику ЕС
Москва, 10 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Европейский союз рискует попасть в ловушку ажиотажа, которая обернется ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы о том, что санкции против РФ могут отрицательно сказаться на положении европейской валюты.
«Действительно, есть мнение, что антироссийские санкции способны оказать влияние на развитие евро. Сама по себе Россия, ее финансовые возможности в коротком периоде неспособны разрушить евро, но ситуация меняется. Несмотря на то, что Россия уже лидирует по числу наложенных санкций, в финансовом плане наша страна не так значима, как некоторые другие развивающиеся рынки. Основное орудие — инфляция, — сказала Лебединская. — В отличие от США, в странах Европы отсутствует избыточный внутренний спрос. Доходы домохозяйств так и не успели восстановиться. Около 60% инфляции в зоне евро — это импорт энергоресурсов, продуктов питания и промышленных товаров».
Как пояснила экономист, этот своеобразный налог переносится на все секторы экономики. «ЕС попадает в ту же ловушку ажиотажа, что и многие другие: память о нехватке предложения будет стимулировать не только пополнение резервов до нормативного значения, но и создавать сверхзапасы, искать альтернативные пути, которые сначала продлят напряженность, но в конечном итоге приведут к избыточным запасам, что усилит производственный цикл и волатильность инфляции товаров, — сказала Лебединская. — Инфляцию также подпитывает глобальный сдвиг потребительских расходов с услуг на промышленные товары».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ситуация на валютном рынке России остаётся нервной и неустойчивой.