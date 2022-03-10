Москва, 10 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Европейский союз рискует попасть в ловушку ажиотажа, которая обернется ростом инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы о том, что санкции против РФ могут отрицательно сказаться на положении европейской валюты.

Евро

«Действительно, есть мнение, что антироссийские санкции способны оказать влияние на развитие евро. Сама по себе Россия, ее финансовые возможности в коротком периоде неспособны разрушить евро, но ситуация меняется. Несмотря на то, что Россия уже лидирует по числу наложенных санкций, в финансовом плане наша страна не так значима, как некоторые другие развивающиеся рынки. Основное орудие — инфляция, — сказала Лебединская. — В отличие от США, в странах Европы отсутствует избыточный внутренний спрос. Доходы домохозяйств так и не успели восстановиться. Около 60% инфляции в зоне евро — это импорт энергоресурсов, продуктов питания и промышленных товаров».

Как пояснила экономист, этот своеобразный налог переносится на все секторы экономики. «ЕС попадает в ту же ловушку ажиотажа, что и многие другие: память о нехватке предложения будет стимулировать не только пополнение резервов до нормативного значения, но и создавать сверхзапасы, искать альтернативные пути, которые сначала продлят напряженность, но в конечном итоге приведут к избыточным запасам, что усилит производственный цикл и волатильность инфляции товаров, — сказала Лебединская. — Инфляцию также подпитывает глобальный сдвиг потребительских расходов с услуг на промышленные товары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ситуация на валютном рынке России остаётся нервной и неустойчивой.