Стокгольм, , 10:03 — REGNUM Правительство Швеции по-прежнему считает, что подача заявки на членство в НАТО приведет к ухудшению ситуации в области безопасности в Европе. Об этом 9 марта заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, передает новостной портал Omni.

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Однако в связи с началом специальной военной операции Российской Федерацией на территории Украины правительство Швеции считает, что необходимо произвести комплексную оценку ситуации в области безопасности.

«Мы просто так не сидим сложа руки», — подчеркнула премьер-министр.

С обещанием не подавать заявку на вступление НАТО Андерссон выступила сутками ранее. На пресс-конференции ее спросили, правильно ли ее поняли и готова она еще раз повторить сказанное.

«Моя оценка такова, что для безопасности Швеции лучше всего сохранять хладнокровие, занять четкую позицию и иметь долгосрочную и предсказуемую линию политики безопасности», — ответила премьер-министр.