Баку, 10 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли со стороны Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным Баку, стрельба якобы велась в ночь на 10 марта. Сообщается, что стреляли из разнокалиберного оружия по позициям, находящимся в Агдамском районе.

«В целях предотвращения провокаций на указанных направлениях подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация нормализовалась.

Стоит отметить, что в феврале и марте в минобороны Азербайджана стали регулярно обвинять Нагорный Карабах в обстрелах. При этом в Степанакерте каждый раз отрицают, что их подразделения стреляли по азербайджанским позициям, и обвиняют в стрельбе ВС Азербайджана. Баку избегает наименования «Нагорный Карабах» и называет республику азербайджанской территорией под контролем миротворцев РФ.