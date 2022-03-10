Москва, 10 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Туризм в России способствует развитию 53 отраслей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская. Так она прокомментировала идею о том, что туризм в РФ может стать одним из драйверов развития экономики.

Pixel2013 Туризм

«Туризм как отрасль экономики обеспечивает повышение имиджа России за счет развития въездного и внутреннего туризма, инфраструктурного развития и диверсификации доходов регионов. Он способствует развитию 53 отраслей, предоставляя рабочие места, — сказала Никольская. — Вклад в экономику страны от деятельности предприятий туризма и гостеприимства составил около 3% в 2021 году и 4,5% в 2019 году. Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» ставит задачи по увеличению числа поездок с 65 млн в 2,5 раза — до 140 млн в 2030 году, увеличение экспорта услуг с 11 млрд (2019 года) до 22,5 млрд (2030 год)».

Кроме того, как пояснила эксперт, предполагается увеличение числа рабочих мест до 4,7 млн к 2030 году и увеличение числа частных инвестиций в четыре раза.

«Для выполнения поставленных задач по развитию туризма необходимо использовать имеющиеся железнодорожные и чартерные авиационные туристические предложения во всех федеральных округах, — отметила она. — Необходимо также создать доступные путешествия в стране — разнообразные маршруты круглый год, качественные турпакеты, туристический кэшбек, базу для детских путешествий и собственные цифровые сервисы».

По ее словам, особенно стоит сосредоточиться на развитии шести видов: культурно-познавательный, эко-туризм, событийный, пляжный, горнолыжный и санаторно-курортный туризм.

«Высокий спрос на отдых в России будет сохраняться по следующим направлениям: Калининград, Казань, Сочи, Анапа, Карелия, Абхазия, Москва и Санкт-Петербург», — сказала Никольская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что потребность в отдыхе и местах для его организации вполне может оказаться драйвером развития экономики России.