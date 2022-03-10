Владикавказ, 10 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии отмечается значительное повышение цен на продукты питания, лекарства, стройматериалы и другие товары. Этому есть причины, но власти региона намерены не допустить необоснованного роста цен, сообщил в своем обращении к жителям региона глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

«Получаю очень много жалоб и в комментариях в соцсетях, и по другим каналам. По этому поводу вот что хочу подчеркнуть: для роста цен есть объективные условия. Но есть и субъективные факторы. Иногда, к сожалению, вразрез со всякой человечностью, на ажиотаже и дефиците наживаются недобросовестные продавцы», — приводит слова Меняйло пресс-служба главы и правительства республики.

Глава РСО-Алании сообщил, что у него состоялся разговор с предпринимателями, представляющими крупные торговые сети, рынки, аптеки, строительные компании. Был обсужден вопрос о том, как «максимально ответственно подойти к ситуации» и не позволить себе в такие непростые времена не переписывать ценники в сторону повышения.

Бизнесу необходимо выстроить новые логистические цепочки, искать новых партнеров. По словам Меняйло, предприниматели услышали запрос власти и поддержали его: рост цен на товары первой необходимости и жизненно важные лекарства будет приостановлен.