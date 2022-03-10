Ульяновск, 10 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено ещё одно уголовное дело, где жертву предположительно забили насмерть табуреткой. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Под уголовное преследование попал 71-летний житель Кузоватовского района. Правоохранители считают, что в ночь с 7 на 8 марта 2022 года во время ссоры с 68-летним знакомым он ударил его несколько раз по голове деревянным табуретом.

В управлении сообщают, что пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелекесском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в смерти сестры. По версии правоохранителей, в качестве орудия преступления была выбрана табуретка.

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