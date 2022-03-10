Ещё одного жителя Ульяновской области забили насмерть табуреткой
Ульяновск, 10 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено ещё одно уголовное дело, где жертву предположительно забили насмерть табуреткой. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
Под уголовное преследование попал 71-летний житель Кузоватовского района. Правоохранители считают, что в ночь с 7 на 8 марта 2022 года во время ссоры с 68-летним знакомым он ударил его несколько раз по голове деревянным табуретом.
В управлении сообщают, что пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелекесском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в смерти сестры. По версии правоохранителей, в качестве орудия преступления была выбрана табуретка.
Подробнее:Жительницу Ульяновской области во время ссоры забили насмерть табуреткой