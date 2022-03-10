Вашингтон, 10 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах растёт уровень русофобии, сообщила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости.

Mirtesen.ru Русофобия

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"Очевидно, что уровень русофобии пока только нарастает, и это вызывает тревогу и волнение за наших соотечественников», — сказала Брэнсон.

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Как сообщало ИА REGNUM, частью антироссийской кампании являются выдвинутые в США претензии в отношении председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон, заявили в посольстве России в Вашингтоне.