Жители Франции выступили против вступления Украины, Грузии и Молдавии в ЕС
Париж, 10 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Большинство жителей Франции (66%) не хотят видеть Украину, Грузию и Молдавию в Евросоюзе, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного газетой Le Figaro.
Голоса распределились следующим образом: 66,44% французов выступили против перспективы вступления Украины, Молдавии и Грузии в ЕС, 33,56% — за вступление этих стран.
В опросе приняли участие более 16 тысяч читателей газеты.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский направил обращение с просьбой принять страну в ЕС. Главы МИД ряда стран Евросоюза эту идею поддержали. Власти США в свою очередь не уточнили, поддерживают ли они приём Украины в Евросоюз, и подчеркнули, что этот вопрос могут решить только страны — члены Евросоюза.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь подчеркнул, что, возможно, в будущем Украина будет принята в состав Европейского союза, однако на сегодняшний день этот вопрос не актуален. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что называть возможные сроки вступления Украины в Евросоюз пока не стоит.