Париж, 10 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Большинство жителей Франции (66%) не хотят видеть Украину, Грузию и Молдавию в Евросоюзе, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного газетой Le Figaro.

ИА REGNUM ЕС

Голоса распределились следующим образом: 66,44% французов выступили против перспективы вступления Украины, Молдавии и Грузии в ЕС, 33,56% — за вступление этих стран.

«Это три очень коррумпированные страны. Мы не хотим их видеть в ЕС», — прокомментировал результаты опроса читатель газеты под ником Jaqui9.

«Нет, призвание этих стран — быть с великой Россией», — пишет Oeil13.

«Приглашение этих стран в ЕС — это была бы чисто антипутинская провокация. Настолько же идиотская, насколько и бесполезная. От кого исходит приглашение вступить? От ЕС, который уже с мокрыми штанами не способен ни драться за существование, ни защитить себя от элементарных угроз», — отметил Bg2626.

В опросе приняли участие более 16 тысяч читателей газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский направил обращение с просьбой принять страну в ЕС. Главы МИД ряда стран Евросоюза эту идею поддержали. Власти США в свою очередь не уточнили, поддерживают ли они приём Украины в Евросоюз, и подчеркнули, что этот вопрос могут решить только страны — члены Евросоюза.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь подчеркнул, что, возможно, в будущем Украина будет принята в состав Европейского союза, однако на сегодняшний день этот вопрос не актуален. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что называть возможные сроки вступления Украины в Евросоюз пока не стоит.