Хабаровск, , 10:03 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил на 2022 год перечень мероприятий по капремонту коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Объекты ЖКХ Иван Шилов, ИА REGNUM

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Финансирование выделяется в рамках госпрограммы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края» по заявкам муниципальных районов. Среди критериев отбора — аварийность коммунальных объектов, а также выполнение предписаний надзорных и контролирующих органов.

В перечень вошли объекты в 18 муниципальных образованиях края. Из краевого бюджета выделено около 114,5 млн рублей. Софинансирование из местных бюджетов при этом составит около 50 млн рублей.

Часть средств пойдет на закупку материалов и оборудования для ремонта коммунальных сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии оценили текущее состояние коммунального хозяйства республики и подсчитали, что на модернизацию и развитие потребуется предварительно 7,7 млрд рублей.