Джакарта, 10 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Целевая группа B20 по энергетике, устойчивому развитию и климату при G20 приглашает международные компании принять участие в разработке политики по изменению климата, использованию экологически чистой энергии и сокращению выбросов углерода, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Индонезия выступает за глобальное сотрудничество в ускорении перехода к устойчивому использованию энергии.

«Мы определили ряд действий, необходимых для того, чтобы страны B20 и G20 могли реализовать политические рекомендации», — заявил Оки Мураза, менеджер по политике целевой группы B20.

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 жителей Индонезии оставили свои дома после серии извержений вулкана Мерапи.