Уфа, 10 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Двух жителей Башкирии осудили за нападение на сотрудников полиции. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

(сс) cocoparisienne Полиция

В суде было установлено, что летом прошлого года двое полицейских прибыли в домовладение фигурантов уголовного дела для установления местонахождения несовершеннолетнего, находящегося там со своим отцом.

В ходе разбирательств хозяин дома, находясь в нетрезвом состоянии, начал размахивать в направлении сотрудников правоохранительных органов лопатой и натравил на них собаку породы «ротвейлер».

"В результате животное напало на старшего эксперта-криминалиста, причинив вред в виде укушенной раны правой кисти. Кроме того, супруга злоумышленника нанесла участковому уполномоченному полиции множественные удары руками», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые частично признали свою вину.

Благовещенский районный суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима, подсудимая была приговорена к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину осудили за нападение на полицейского.