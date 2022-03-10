Лаганский район, Калмыкия, 10 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Лаганском районе Калмыкии ураган повалил ель с 40-летней историей. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы спасти дерево.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ель

Коммунальщики с помощью специальной техники подняли упавшее дерево и высадили на центральной площади в Лагани. Должный уход позволит ели вновь прижиться на участке, выразили надежду власти и местные жители.

Ель была высажена в начале 80-х годов по инициативе первого директора универмага, расположенного на центральной площади в Лагани, Лидии Яковлевны Ермоловой.