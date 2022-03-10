Белград, 10 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович не сыграет на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами (США). Об этом 10 марта он написал в Twitter.

Tatiana Новак Джокович

«Хотя меня автоматически включили в турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что это маловероятно», — написал Джокович.

Он отметил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил, что правила не изменятся, поэтому он не сможет выступить в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) из-за отмены паспортов вакцинации в стране.

Напомним, в начале января 2022 года Джоковича задержали в Австралии из-за того, сотрудники погранслужбы посчитали недостаточными его документы об освобождении от вакцинации от коронавируса. Австралийские власти после долгих разбирательств аннулировали визу теннисиста и депортировали его, объяснив это его взглядами на вакцинацию.

Позже Джокович заявил, что не будет вакцинироваться и готов пожертвовать карьерой ради своих принципов.