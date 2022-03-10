Канберра, 10 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон охарактеризовал позицию премьер-министра Квинсленда Анастейши Палащук в отношении потенциальной базы атомных подводных лодок в ее штате как «очень странную» и обвинил ее в том, что она «бежит от камер» и не хочет давать прямые ответы на вопросы. Об этом 10 марта сообщил телеканал Sky News.

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Ранее порт Брисбена был включен в шорт-лист вместе с портами Кембла и Ньюкасла, расположенных в Новом Южном Уэльсе, в качестве мест для размещения нового атомного подводного флота Австралии, который строится в рамках альянса AUKUS с Соединенными Штатами и Великобританией.

В свою очередь Палащук отказалась сообщить, поддерживает ли она строительство базы в Брисбене, заявив журналистам, что «нужно увидеть некоторые детали». Однако она тут же добавила на пресс-конференции: «Позвольте мне сказать, что мы полностью поддерживаем развитие оборонки в штате».

«Честно говоря, у премьер-министра Квинсленда какая-то очень странная позиция по сравнению с тем же премьер-министром Нового Южного Уэльса. А премьер-министр Нового Южного Уэльса, основываясь на той же самой информации, делает все для создании тысячи новых рабочих мест», — прокомментировал позицию Палащук министр обороны Даттон.