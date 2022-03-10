Канберра, 10 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. 10 марта в австралийской политике стало еще одним проявлением ужесточившейся риторики со стороны правящей «Коалиции» и лейбористов по вопросу укрепления обороноспособности страны и защиты ее национальных интересов. Об этом в своем репортаже сообщили журналисты телеканала Sky News.

Австралия

Так, премьер-министр Скотт Моррисон, объявив об увеличении численности Сил обороны Австралии на 20 000 человек. По его оценкам, это обойдется в 38 миллиардов долларов, которые будут выделены до 2040 года. Моррисон также отметил, что в период правления в Австралии лейбористов расходы на оборону наоборот сокращались.

В свою очередь лидер оппозиции Энтони Альбаниз назвал слова Моррисона «триумфом пустословия». Он отметил, что разница в военных расходах при лейбористских и либеральных кабинетах министров составила «всего лишь 0,03%».