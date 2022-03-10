Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Переславль-Залесском межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершился конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж». Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Победу на конкурсе одержала сборная команда РВСН, включающая девушек-военнослужащих от Иркутской до Тверской областей. Она смогла в финале обойти команду учебного центра РВСН.

пресс-служба Минобороны РФ «Программа конкурса предусматривала состязания по огневой подготовке (стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия), преодоление штурмовой полосы. Конкурсантки продемонстрировали свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, выполнили комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники».

Девушки в военной форме также приняли участие в состязаниях по кулинарии и профессиональному макияжу. Отмечается, что в этом году были обновлены прежние рекорды конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ракетных войсках стратегического назначения Вооружённых сил России 5 марта стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж».