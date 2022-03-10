В конкурсе «Макияж под камуфляж» победила сборная РВСН
Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Переславль-Залесском межвидовом региональном учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершился конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж». Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Победу на конкурсе одержала сборная команда РВСН, включающая девушек-военнослужащих от Иркутской до Тверской областей. Она смогла в финале обойти команду учебного центра РВСН.
Девушки в военной форме также приняли участие в состязаниях по кулинарии и профессиональному макияжу. Отмечается, что в этом году были обновлены прежние рекорды конкурса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ракетных войсках стратегического назначения Вооружённых сил России 5 марта стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж».