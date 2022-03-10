Курск, 10 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области работают в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации. Сырьё для переработки и производства продуктов питания есть в достаточном объёме.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

По данным регионального комитета АПК, ежесуточно производится 116 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 83 тонны крупы, 620 тонн муки пшеничной, 40 тонн макаронных изделий, 25 тонн животного масла, 47 тонн сыра и сырных продуктов, 545 тонн мяса птицы, 1,6 тыс. тонн свинины, 580 тонн мясных полуфабрикатов и 60 тонн колбасных изделий.

«Мясоперерабатывающие комбинаты и молокоперерабатывающие предприятия работают стабильно, обеспечивая в полном объеме заявки торговых сетей. Мощности предприятий позволяют увеличить производство молокопродуктов в среднем на 30%. Также крупозаводы области и макаронная фабрика готовы увеличить производство продукции на 30%», — прокомментировал заместитель губернатора Сергей Стародубцев.