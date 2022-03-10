Вена, 10 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Глава департамента по ядерному нераспространению и дипломатическому планированию министерства иностранных дел Южной Кореи Пак Ён Хё, находящийся в Вене, встретился 9 марта с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, стороны обсудили ряд вопросов, включая северокорейскую ядерную проблему, безопасность ядерных объектов на Украине и слив загрязнённой воды из резервуаров аварийной АЭС «Фукусима-1».

Известно, что встреча состоялась после того, как глава МАГАТЭ сообщил о признаках активности на северокорейском ядерном объекте.

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Представители Южной Кореи и МАГАТЭ договорились углубить сотрудничество в сфере ядерной безопасности и других сферах.

Пак Ён Хё подчеркнул, что Сеул будет активно поддерживать усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности на атомных объектах. Говоря о сливе воды с АЭС «Фукусима-1», представитель южнокорейского МИД указал на важность объективной проверки и выдвинул вопрос об участии Южной Кореи в процедурах наблюдения со стороны МАГАТЭ.