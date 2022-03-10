Донецк, 10 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. За истекшие сутки украинские войска 26 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, сообщили 10 марта в представительстве ДНР в СЦКК.

Mil.gov.ua Обстрел

В ходе обстрелов ВСУ применили 292 единицы боеприпасов. Получили ранения два мирных жителя ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлки Донецкий и Голубовское в Луганской Народной Республике обесточены в результате обстрелов ВСУ. В результате обстрелов со стороны украинской армии произошёл обрыв ЛЭП.