Москва, 10 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) Москвы построят крупный рыболовный комплекс «Золотой сазан», сообщили в Стройкомплексе.

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Рекреационно-рыболовный комплекс площадью 11 тыс. кв. метров, включающие коттеджи, гостиницу, банкетный зал, ресторан, административный корпус и паркинг на 53 машины, возведут в поселении Краснопахорское.

Под застройку рыболовного комплекса выделен земельный участок площадью 5 га. На данном участке расположены некапитальные строения рыбного хозяйства. В новом комплексе планируется создать 100 рабочих мест.

ИА REGNUM сообщало, в Новой Москве в поселении Краснопахорское завершено строительство нового автобусного парка.

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