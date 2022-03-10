Париж, 10 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В настоящее время французские власти готовятся к «худшему сценарию»: к остановке поставок природного газа из России в Европу или к «срыву» ввоза голубого топлива с российской стороны из-за ситуации вокруг Украины и санкций Запада. Об этом 10 марта сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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По информации последних, на протяжении нескольких дней представители французской энергетической отрасли ищут решение варианта развития событий, при котором Франция останется без газа из России.

При этом уточняется, что межведомственные встречи с главными представителями этого рынка в стране — нефтегазовыми компаниями Engie и TotalEnergies, газовой компанией Gaz de France и рядом других, проводились в ежедневном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность отказа на шесть месяцев от системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн для возмещения вреда, которые они причиняют федеральным дорогам, рассматривает российское правительство.