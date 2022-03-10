Улан-Удэ, 10 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды 11−12 марта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, по южной половине республики ожидаются снегопады.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

11 марта ветер на юге усилится до 15−17 метров в секунду, возможны метели, поземок. Температура ночью до 18−23 градусов мороза, по северу — до — 30 градусов. Днём столбик термометра поднимется до 1−6 градусов со знаком минус.

12 марта снегопадов не ожидается только на крайнем севере.

«Ветер северо-западный 5−10, в отдельных районах до 15−17 м/с, поземок. Температура ночью — 10,-15, местами — 16,-21, по северу до — 23,-28, днем — 1,-6, местами — 9,-14», — добавили синоптики.