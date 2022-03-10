Кишинёв, 10 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Исходя из сложившейся обстановки, в Молдавии в скором времени стоит ожидать две волны подорожания продуктов питания. Об этом сообщил на телеканале RTR Moldova гендиректор молдавских торговых сетей Bonus и Local Дмитрий Разлога.

Продукты

По его мнению, первая волна подорожания будет в середине марта на 10 — 15% из-за решения Украины прекратить экспорт ключевых сельскохозяйственных товаров. Между тем, украинские поставщики ранее заняли ощутимую долю молдавского рынка.

«Новых поставок нет: украинские власти запретили экспорт товаров массового спроса, а их поставка из России пока невозможна — нет доступной логистики», — сказал эксперт.

Он отметил, что местные производители не смогут восполнить весь ассортимент украинских продуктов, а доставка из Китая не выгодна из-за роста в пять раз стоимости транспортировки. В Евросоюзе не предлагают нужных товаров.

Вторая волна подорожаний, как опасается Разлога, начнётся через две недели, после того, как опустеют склады. Из-за изменений логистических маршрутов и роста цен на топливо, доставка продуктов заметно подорожает.