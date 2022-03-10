Кетченеровский район, Калмыкия, 10 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Калмыкии в результате ДТП на трассе Р-22 погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 10 марта.

40.мвд.рф ДТП

Авария произошла примерно в 00:10 мск на 189-м километре федеральной трассы Р-22 «Волгоград — Элиста». В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погиб один человек.

На месте происшествия работали силы и средства Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона.