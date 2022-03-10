Кабул, 10 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Надёжный источник в Торгово-промышленной палате Афганистана подтвердил, что Мохаммад Дауд Муса, бизнесмен и старший советник организации, был убит. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Jo Naylor Убийство

По словам собеседника, Муса был убит 9 марта неизвестными вооружёнными лицами возле своего дома.

Ряд бизнесменов ранее заявляли, что основной причиной оттока капитала и опасений по поводу инвестирования в Афганистан является отсутствие безопасности в стране.

Две недели назад около 400 бизнесменов заявили на конференции в Кабуле, что с августа 2021 года объём внешней торговли сократился на 50% из-за отсутствия безопасности, краха банковской системы и беспорядков в Афганистане.