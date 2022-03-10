Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:02 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области скорректируют проект стелы «Город трудовой доблести». Его стоимость возросла на фоне изменения курса валют. Ранее проект оценили в 60 млн рублей. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев.

Нижний Тагил. Танки

Артём Брусницын © ИА REGNUM

Проект отозвали с госэкспертизы. Предполагается, что стелу изготовят из нержавеющий стали импортного производства. Сейчас в проект вносят коррективы. Экспертиза определит его новую стоимость. Получить заключение и разместить тендер по поиску подрядчика планируется до 20 марта.

Стелу возведут в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила. На основании конструкции должны появиться фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Их портреты нанесут с помощью лазерной гравировки.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести». В этот список вошёл и Нижний Тагил. Звание присвоено за героизм и самоотверженность жителей при обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции.