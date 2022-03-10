Чита, 10 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 9 марта, в Забайкалье произошло более двух десятков природных пожаров. Об этом на своей странице в Instagramсообщил губернатор региона Александр Осипов.

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По его оценке, ряд возгораний носил очень опасный характер. Способствовало этому и то, что установилась сухая и ветреная погода.

«Силами наших пожарных — краевых и федеральных подразделений, МЧС — огонь удалось остановить. Никто из людей не пострадал. Но! В дачном кооперативе «Сигнал» в Читинском районе сгорело несколько участков с постройками. В Забайкальском районе огонь под давлением ветра успел «отмахать» более 2,5 км, прежде чем пожарным удалось его остановить. По каждому факту сейчас возбуждены дела, ведутся расследования, шестеро человек — виновников установлены, идет поиск остальных. Виновные будут наказаны», — заявил глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Забайкальский край получил финансирование на охрану лесов от пожаров на 621 миллион рублей больше. Поскольку регион исполняет переданные федеральные полномочия, численность сотрудников КГСАУ «Забайкаллесхоз» определяется в соответствие с выделенными субвенциями и принятыми Рослесхозом нормами. Кроме того, сотрудникам Забайкаллесхоза предусмотрена и региональная выплата.

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