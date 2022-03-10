Якутск, 10 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Конкурс «Моя профессия — IT» будет проходить в Якутске с 10 марта. Его цель — выявить таланты и запустить новые проекты в сфере информационных технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Китайское IT

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Молодые люди, привлечённые к IT-разработкам на аналогичных мероприятиях прошлых лет, сейчас являются резидентами IT-парка или работают в компаниях мирового уровня. Победители конкурса в этом году получат возможность поступить на целевое обучение в ведущие вузы страны или стажироваться в крупных компаниях.

«Мы всегда видели будущее в IT-сфере, делали упор на креативную индустрию. Благодаря этому курсу в Якутии действует экосистема поддержки технологического предпринимательства, создана система выявления талантов, быстрого обучения и обмена опытом. В сегодняшних условиях эта работа приобретает особое значение и создаёт возможности для прорывного развития нашей IT-школы», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вводятся новые меры поддержки рынка информационных технологий. Все российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами.