Вашингтон, 10 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. PlayStation представила в рамках трансляции State of Play дополнение Returnal Ascention, которое добавит в игру студии Housemarque кооперативный режим для двух игроков и новый контент. Стрим прошёл на канале PlayStation 10 марта.

Скриншот с YouTube Игра Returnal студии Housemarque

Владельцы копии Returnal получат дополнение Ascention бесплатно. Разработчики отметили, что в режиме кооператива всё будет работать так же, как и в одиночной игре, но геймеры, в частности, получат возможность оживлять партнёра. Кроме кооперативного режима Ascention добавит в игру новый контент — башню Tower of Sisyphus.

Напомним, Returnal представляет собой шутер (упор в игре сделан на огнестрельное оружие) от первого лица с элементами roguelike (персонаж имеет только одну жизнь, уровни в игре генерируются процедурно). Релиз состоялся 30 апреля 2021 года, на известном сайте Metacritic игра получила 86 баллов (из 100) от критиков и 7,3 балла (из 10) от рядовых пользователей.