Бишкек, 10 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Пограничники Киргизии и Таджикистана вступили в перестрелку на одном из спорных участков границы двух государств, сообщает 10 марта Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Инцидент с применением оружия произошёл в местности Тескей в Баткенской области Киргизии на неописанном участке границы. В Погранслужбе отмечают, что таджикские пограничники изменили маршрут движения, которым пользовались прежде, вышли на новый рубеж охраны границы и потребовали, чтобы киргизские пограничники ушли с этого участка.

Когда к таджикским пограничникам прибыло подкрепление, они попытались выйти на новый рубеж. В результате произошла перестрелка, она длилась десять минут. Со стороны Киргизии никто не ранен.

После телефонного разговора пограничных представителей стороны отвели пограничные отряды со спорного участка. В сообщении говорится, что фактически местностью Тескей пользуются граждане Киргизии. Дислоцированные в Баткенской области пограничники переведены на усиленный вариант несения службы.