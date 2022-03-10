Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году Санкт-Петербург, как участник, будет представлен на экспозиции за 63,3 млн рублей. Соответствующий лот 5 марта опубликовали на сайте госзакупок.

Стенд Санкт-Петербурга на одном из предыдущих ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Позиция была размещена на сайте комитетом по государственным закупкам Петербурга. Сам лот обозначен как оказание услуг по организации экспозиции на форуме. Она поможет представить на ПМЭФ проекты в различных областях. Например, инвестиции и промышленность Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что целью закупки помимо возведения экспозиции является также и «улучшение делового климата, повышение эффективности функционирования экономики для достижения стратегических целей развития Санкт-Петербурга». Экспозиция представляет собой выставочный стенд города, который отразит его экономическое положение.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 марта 2022 года. Затем они будут рассмотрены, и в конце месяца, 30 марта будут подведены итоги по выбору исполнителя.

Заметим, что на фоне осложнившейся международной обстановки звучат предположения, что ПМЭФ в 2022 году может быть перенесён или даже отменён. Однако официально никаких отмен нет, и подготовка к форуму продолжается.